Eranio: “Italiano ha già battuto il Milan contro pronostico. Castrovilli…”

L'opinione dell'ex rossonero: "Mi sarebbe piaciuto vedere Torreira al Milan"

Stefano Eranio, ex Milan e Genoa, ha parlato a Lady Radio: "Italiano ha già battuto il Milan senza avere i favori del pronostico. È una partita difficile, ma dopo la sosta è complicato per tutti perché le nazionali portano via tante energie. Sulla carta do un 1% in più al Milan.