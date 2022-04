Emergenza in mediana, 2 Primavera restano in Campania con la prima squadra?

Forze fresche dal vivaio?

Bonaventura ancora da recuperare, Torreira e Castrovilli fermi ai box. La Viola è in grande difficoltà per quel che riguarda il proprio centrocampo. Ecco perché, secondo quel che riporta Radio Bruno, Italiano è pronto ad attingere anche alla Primavera della Fiorentina per la gara dell'Arechi. Sconfitti per 3-2 contro il Napoli Primavera, per Bianco e Corradini la trasferta campana potrebbe non essere terminata. I due centrocampisti potrebbero infatti rimanere in Campania, spostandosi a Salerno, per aggregarsi alla prima squadra.