Dubra (difensore RFS): “Giochiamo per i 3 punti. Jovic? Non c’è solo lui”

Insieme a mister Morozs, nella conferenza stampa di vigilia da casa RFS, si è presentato il difensore Kaspars Dubra. Queste le sue parole: "Ci stiamo preparando alla partita in modo normale, più tardi faremo l'analisi video della partita. Domani vogliamo sentire la vicinanza dei tifosi, cercheremo di giocare per i 3 punti. Non gioco da tempo, ma mi sento pronto e darò il 110%. Jovic? Nella Fiorentina non ci può essere solo una stella, sono tutti giocatori di altissimo livello e ci stiamo preparando per questo".