Dragowski: “La parata su Correa? E’ il mio lavoro. Ora pensiamo a mercoledì”

Dragowski dribbla i complimenti per il miracolo su Correa e tiene alta la concentrazione verso l'incrocio col Cagliari

"Per noi la situazione non era chiara, e non lo è ancora matematicamente, ma la vittoria con la Lazio ci avvicina alla salvezza. Vogliamo fare più punti possibile. La parata su Correa? E' il mio lavoro, sto in porta per aiutare i miei compagni che si sono disimpegnati benissimo. Adesso pensiamo solo al Cagliari e andiamo lì per fare la nostra partita".