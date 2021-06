Dossena: “Antognoni non può essere usato per nastri e selfie. Italiano…”

"Nella Fiorentina c'è una gestione un po' particolare, ci sono le premesse per fare bene ma bisogna essere lucidi nelle scelte. Assurdo non creare qualcosa di importante con questa proprietà"

"Antognoni? La storia non si può nascondere o gettare nella spazzatura, questo vale in generale. Persone come Giancarlo non vanno usate per tagliare nastri o per le feste, ma per avere delle mansioni precise e per sfruttare le sue competenze. Giancarlo è un patrimonio di Firenze e del calcio italiano, ha fatto calcio ad alto livello e quindi ha qualcosa da dire. Da fuori mi sembra ci sia un po' di confusione, quanto successo con Gattuso è emblematico, ma anche ora con Italiano. Mi chiedo: serviva creare questa situazione e questo precedente? E poi, è l'allenatore giusto per Firenze?".