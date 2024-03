Dopo Infantino e Dodò, tocca a Castrovilli: domani in campo con la Primavera

Prima Infantino, poi Dodò, adesso Castrovilli. Nella sfida di domani che vedrà la Fiorentina Primavera contro il Milan, scenderà in campo Gaetano Castrovilli. È stato assegnato il numero di maglia 20, lo stesso numero assegnato prima a Infantino e poi a Dodò. Dalla gara di domani, quindi, inizia la rinascita del centrocampista viola in scadenza di contratto. La speranza è che, almeno per questi ultimi mesi, Castrovilli possa rivelarsi utile alla causa viola. Poi, chissà cosa succederà in futuro.