Domani a Milano i figli di Barone. E forse al San Raffaele arriverà anche Commisso

La notizia del malore che ha colpito il direttore generale della Fiorentina Joe Barone è stato un fulmine a ciel sereno per tutto il mondo viola e dagli Stati Uniti sia la famiglia del direttore generale gigliato che Rocco Commisso hanno seguito a distanza l'evolversi della vicenda, restando costantemente in contatto con gli addetti del club. Proprio il patron viola nella giornata di domani, lunedì, potrebbe arrivare in Italia per stare accanto all'amico ed alla sua famiglia. Di sicuro lo faranno i figli, che dovrebbero essere già partiti alla volta di Milano.