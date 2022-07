Dodò, scelto il numero di maglia: cambio concordato con un difensore viola

Nell'inedita cornice del terreno di gioco del Benatti,la Fiorentina ha ufficializzato davanti ai tifosi la firma sul contratto di Dodò. Il terzino brasiliano per la firma è sceso in campo con la divisa da gioco viola con il numero di maglia che lo accompagnerà nel corso della prossima stagione. L'ex Shakthar ha scelto il numero 2, indossato da Quarta nelle ultime stagioni. Cambio di numero in vista quindi per il centrale argentino, che secondo quanto fa sapere lo stesso giocatore ai giornalisti presenti (Radio Bruno) dovrebbe andare a prendere il 28: numero che lo ha contraddistinto nel River Plate.