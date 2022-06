Debertol: “Soddisfazione 10 anni Fiorentina a Moena. Abbiamo fatto una richiesta”

Parla l'event manager APT Val di Fassa

"Soddisfazione per tutti noi in Val di Fassa e per i nostri ospiti da Firenze essere arrivati al decimo anno di collaborazione. Allora la scelta di Firenze e la Fiorentina non fu casuale, sappiamo che i toscani sono amanti della montagna e quindi auspicavamo di farci conoscere sempre di più, questa partnership si è rivelata molto importante dal punto di vista turistico. La nostra valle e Moena offrono strutture e clima per la preparazione precampionato, siamo confidenti di vedere tanti tifosi viola in Val di Fassa com'è sempre stato negli scorsi anni. Il campo è già in ottime condizioni, abbiamo chiesto alla Fiorentina di fare qualche uscita in più sul territorio per promuovere la Val di Fassa, l'idea è di promuovere qualche serata non solo a Moena ma anche in altri paesi vicini".