De Santis: “Le coppe orientano il mercato di Gonzalez e Italiano”

"Sarebbe da ipocriti non dire che molto del futuro di Italiano dipenderà da come finirà la stagione: due, una, zero coppe. Il suo sfogo? Pensiamo alle dichiarazioni incendiarie di Mourinho alla Roma, che versa in condizioni simili a quelle della Fiorentina, ma qualche piano più su in classifica. I risultati spostano i giudizi, nostri ma anche di chi muove il mercato dall'interno. Nico Gonzalez? Io sto con lui, anche se ci sono delle partite in cui appare indolente. Credo che sia sempre lecito aspettarsi di più, contro il Basilea ci serve la sua versione migliore, al massimo del suo potenziale. Sul mercato le valutazioni sono ovviamente rimandate a giugno, ma io lo vorrei sempre in squadra, è arrivato in doppia cifra con un minutaggio ridottissimo".