De Magistris: “Per me c’è un elemento che spiccherà nel finale di stagione”

"La Fiorentina gioca sempre propositiva per scelta, ma a volte le partite vanno gestite in base all'avversario, guardate il Milan come ha gestito il Napoli in Champions League. Jovic? Avanzerei l'ipotesi che non si trovi bene nell'ambiente. Lo guardo in faccia e vedo come se non toccasse a lui. Io ho visto Vlahovic ieri sera, è l'ombra dell'ombra di quello che era qua. A volte l'attaccante si perde. Ikoné? Gli esterni mi sembrano molto intercambiabili, secondo me Brekalo può fare molto bene in questo finale di stagione, è da provare".