De Magistris: “Io farei giocare Terracciano. Vi spiego il motivo”

Gianni De Magistris, ex nuotate e tifoso viola, ha parlato della sfida di domani contro il Sassuolo e del ballottaggio dei portieri

L'ex nuotatore Gianni De Magistris, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport del ballottaggio tra Dragowski e Terracciano e su come imposterebbe la partita col Sassuolo: "Dobbiamo stare attenti a non sbilanciarci troppo con Sassuolo e Juventus. Sono entrambe due partite importantissime. Non possiamo permetterci di sbagliare. A livello societario, dopo le parole dell'agente di Dragowski, ci penserei due volte a mettere il polacco in porta. Hai un portiere che ti trasmette sicurezza come Terracciano. Fossi la società ne parlerei anche con l'allenatore di questa cosa".