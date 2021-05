D’Amico: “Gattuso perfetto per la Fiorentina, ma anche per la Juve”

Lo storico agente di Rino Gattuso dice la sua sul futuro del tecnico partenopeo, accostato con forza alla Fiorentina

Rapporto con Gattuso? Speciale. L'ho conosciuto quando aveva 20 anni, insieme a quella che sarebbe diventata sua moglie. L'ho accompagnato per tutta la sua carriera. L'apice è rappresentato dalla vittoria del Mondiale, il massimo per un calciatore. Sono felice della sua carriera da allenatore. Lo sento molto spesso e l'ho visto di recente. Mi aspettavo che facesse bene, già a Palermo poteva conquistare la Serie A se solo Zamparini avesse avuto pazienza. In viola? Lo vedrei perfetto, così come in tutte le squadre, anche per la Juve. È l'uomo giusto per tutte le grandi squadre, ha carisma e il tecnico lo faceva già in campo. Vlahovic? Può valere tanto, il prezzo muta a seconda delle concorrenza tra le squadre interessate allo stesso giocatore. Il discorso cambia se a richiederlo è una squadra di livello internazionale.