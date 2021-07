Dalla Spagna: amichevole Fiorentina-Espanyol. Ecco quando e dove

Sarebbe il primo test realmente probante per la squadra allenata da mister Italiano dopo le gare più che abbordabili di Moena

Match pre campionato internazionale per la Fiorentina? Secondo quanto riporta il sito La Grada, il 7 agosto, a Firenze, i viola affronteranno in amichevole l'Espanyol. Sarebbe il primo test realmente probante per la squadra allenata da mister Italiano dopo le gare più che abbordabili che si sono disputate (e che si disputeranno) a Moena.