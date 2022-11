Dalla Romania: la Fiorentina potrebbe affrontare Mutu in amichevole: i dettagli

Colloqui in corso per disputare un'amichevole a Bucarest

La Fiorentina potrebbe disputare un'amichevole in Romania nel mese di dicembre. Questo quanto comunica il giornalista Emanuel Rosu sul proprio profilo Twitter. In particolare i viola starebbero portando avanti dei colloqui con il Rapid Bucarest, squadra allenata dal grande ex Adrian Mutu. Oltre alla squadra gigliata, anche il Borussia Dortmund potrebbe affrontare la stessa squadra rumena il prossimo mese.