Dal cs: le sensazioni opposte su Castrovilli e Mandragora per il Torino

Su Castrovilli filtra pessimismo, su Mandragora ottimismo in vista della diramazione delle convocazioni per Fiorentina-Torino: Radio Bruno spiega che nel caso del numero 10 la ricaduta è minima e assolutamente da mettere in conto nell'ambito di un recupero della miglior condizione dopo un infortunio come quello patito nell'aprile del 2022.