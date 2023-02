Dal Cs: Castrovilli scalpita per la Juve; diversi ballottaggi per domenica

Dal centro sportivo "Davide Astori" arriva il punto del Pentasport di Radio Bruno. Le novità principali arrivano dai 2 infortunati. Sottil e Castrovilli sono tornati ad allenarsi in gruppo. Soprattutto per il pugliese ci sono buone notizie. Castrovilli infatti viaggia verso la convocazione per la Juve. Mentre Sottil ancora no. Per il resto ci sono i ballottaggi di italiano. Il mister viola potrebbe cambiare molto, sia in difesa che a centrocampo. Per esempio Quarta e Duncan scalpitano, al posto di Igor e Barak.