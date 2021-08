Dal CS: c’è carenza di terzini, Milenkovic provato a destra. Con il Torino…

Ad oggi unica alternativa a Venuti sulla destra, Milenkovic è stato provato terzino da Italiano per far rifiatare Lollo

Come riporta Radio Bruno, prosegue il lavoro della squadra di Italiano al Centro Sportivo in vista dell'esordio in casa sabato sera contro il Torino. Secondo l'emittente che segue in maniera ravvicinata la Fiorentina, Nikola Milenkovic è stato provato sulla fascia destra, con Nastasic e Igor centrali. Il serbo, che già in passato ha giocato in posizione di terzino, ha dato fiato a Lorenzo Venuti, unico vero giocatore di ruolo in quella zona del campo, in attesa di novità dal mercato. A Torino però il prodotto del vivaio viola tornerà dal 1', mentre Milenkovic sarà regolarmente al centro della difesa.