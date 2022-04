Dal cs: Bonaventura a parte. Italiano scioglie i dubbi su Odriozola

Italiano prepara la squadra per il Venezia

La Fiorentina si prepara per la gara di sabato con il Venezia e Italiano inizia la conta. Ancora lavoro a parte per Bonaventura, mentre Odriozola si è allenato in parte con il gruppo, le sue condizioni restano da valutare, la sensazione è che non riesca a recuperare per il Venezia. Squadra che tornerà in campo domani e Italiano potrebbe sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.