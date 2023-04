Dal CS: bentornato Jovic! Tutto ok anche per altri due viola

Buone notizie in casa Fiorentina per quanto riguarda la sfida di Coppa Italia in programma mercoledì a Cremona contro la Cremonese. Nell'allenamento di oggi infatti, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Vincenzo Italiano ha ritrovato in gruppo Luka Jovic, dopo i problemi di infezione virale nati durante la sosta. Ottime notizie anche per quanto riguarda Martinez Quarta e Terzic, con il primo uscito a fine primo tempo sabato a San Siro dopo un fastidio alla gamba. Squadra al completo, dunque, per i viola in vista della semifinale di Coppa Italia (tranne Sirigu ovviamente).