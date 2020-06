Dal centro sportivo: verso la conferma del 3-5-2. Il punto sulle condizioni di Ribery

Ultime prove di formazione per mister Beppe Iachini in vista del ritorno in campo della Fiorentina contro il Brescia (IL CALENDARIO). Secondo quanto riporta Radio Bruno, si va verso il 3-5-2 con Franck Ribery che dovrebbe iniziare dalla panchina. Il francese sta bene e ha dato la disponibilità a partire da titolare, ma per non rischiare la sua situazione Iachini preferisce utilizzarlo eventualmente a gara in corso.