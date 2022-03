Dal centro sportivo: Bonaventura ancora fuori, Duncan in pole. Nel tridente…

Il punto della situazione in vista della partita dell'Inter

Da Radio Bruno Toscana arrivano le ultime novità di formazione in casa Fiorentina verso la gara con l'Inter.

Giacomo Bonaventura non si è ancora allenatore in gruppo, dunque aumentano le possibilità di un forfait: si scalda Duncan, prima alternativa nelle gerarchie di Italiano per completare il terzetto con Torreira e Castrovilli. Nel tridente Gonzalez e Piatek sicuri del posto, a sinistra Saponara ha più chance di essere titolare rispetto a Ikone e Sottil.