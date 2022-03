Stadi e green pass, le ultime novità annunciate dal ministro Speranza

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto che fissa le regole sulla fine dell’obbligo di green pass all’aperto e al chiuso

Con il nuovo decreto Covid si sancisce la fine dell’obbligo di green pass per i luoghi all’aperto a partire dal 1 aprile e al chiuso dal 1 maggio.

Nel corso della conferenza stampa odierna, Roberto Speranza, ministro della salute, ha illustrato le novità per la presenza di pubblico agli eventi sportivi: "Sarà necessario il green pass base fino al 30 aprile per la partecipazione del pubblico a competizioni sportive che si svolgano all'aperto, mentre occorrerà il green pass rafforzato per piscine e sport di contatto. Dal 1° maggio ci sarà il superamento del green pass".