Dal centro sportivo: allenamento facoltativo per la Fiorentina, adesione scarsa

Come riportato da Radio Bruno durante il consueto Pentasport, la Fiorentina nel pomeriggio ha programmato un allenamento facoltativo in palestra per i propri tesserati. A due giorni dalla disfatta di Napoli la seduta a quanto pare non ha riscosso grande successo. L’emittente ha infatti registrato una scarsa partecipazione da parte dei calciatori viola.

