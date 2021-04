Dal C. Sportivo: ancora out B. Valero e Kokorin. Le ultime sulla formazione

Le ultime novità dalla sessione di allenamento pomeridiana della Fiorentina di Iachini in vista della Juventus

Arrivano come di consueto gli aggiornamenti di Radio Bruno sulla sessione pomeridiana al centro sportivo Davide Astori. La squadra di Iachini si è allenata in vista della gara di domenica contro la Juventus, e ha annoverato soltanto due indisponibili: Kokorin e Borja Valero hanno svolto infatti sedute personalizzate mentre la squadra lavorava sul campo.

Secondo quanto riportato durante il Pentasport le scelte di Iachini per il centrocampo sono praticamente fatte, anche in virtù dell'assenza di Bonaventura causa squalifica: giocheranno Amrabat, Pulgar e Castrovilli. In difesa l'unico dubbio riguarda Igor, che è rientrato e sta bene: potrebbe insidiare Biraghi sulla fascia sinistra o persino uno dei tre centrali.