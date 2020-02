Dal C.S.: Fiorentina al lavoro, Pulgar il vice-Badelj. E c’è una presenza importante da segnalare

Oggi si è tenuto il primo allenamento vero dopo il trionfo di Marassi: tanto duro lavoro tra campo e palestra, sabato contro il Milan ci sarà il rientro di Pulgar in sostituzione dello squalificato Badelj; per il resto si va verso la conferma del blocco ammazza-Samp. La novità riguarda il mercato, perché oggi era presente Ludovico Spinosi, intermediario che lavora con i procuratori di Dragowski, Rasmussen e Vlahovic (QUI l’intervista a Darko Ristic). Naturale che la presenza di un intermediario non sia un indizio schiacciante, ma è il segnale che qualcosa si sta muovendo. La classifica più tranquilla permette anche di muoversi su altri fronti. Lo riporta il Pentasport durante la trasmissione all’ora di pranzo.