Dainelli: “Milenkovic, bene il rientro dopo il ricorso: era il primo a tenerci”

Il dirigente viola Dario Dainelli ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della Fiorentina: “Il ricorso vinto per la squalifica di Milenkovic? Era importante per il ragazzo, che era il primo a tenerci, ma anche per la squadra. Una buona partenza sicuramente in vista di Genova. Il ritorno di Castrovilli? Gaetano è un ragazzo di qualità, ha spunti e ci può dare una grossa mano, speriamo tutti nel suo ritorno con l’entusiasmo che ha sempre dimostrato”.

