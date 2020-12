Dai campini: Fiorentina con lo stesso modulo di Milano, fiducia ai veterani

Il Pentasport di Radio Bruno annuncia le ultime di formazione della Fiorentina: si va verso il 4-4-1-1 visto già in diverse occasioni, come a Milano nel match di San Siro. Destino della Fiorentina affidato quindi agli interpreti più esperti, con Ribery a supporto di Vlahovic e Callejon esterno. A completare il centrocampo ci saranno con tutta probabilità Pulgar, Amrabat e Castrovilli, mentre in difesa Caceres e Biraghi agiranno ai lati di Milenkovic e Pezzella.

