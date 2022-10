Da Spezia: “Macia sta lavorando per portare Zurkowski in Liguria”

"Spero che si siano abbassati i toni a Spezia rispetto all'anno scorso, anno scorso fu davvero un clima caldissimo. Mi auguro che si renda onore al lavoro dell'ex tecnico, il clima sarà infuocato per il momento delicato dei padroni di casa, un punto su 4 partite. Dragowski sta andando bene, è un portiere diverso rispetto a Provedel, in porta è un'ottimo portiere. Macia in dirigenza sta lavorando per una punta, e sta lavorando anche per prendere Zurkowski a gennaio. Gotti dovrà calibrare il tiro sul modulo, ne sono stati provati diversi, dalla difesa a 3 al 4-2-3-1, si tira poco e segna poco, l'assenza di Verde sta pesando ma N'Zola sta rendendo bene. Gyasi per ora non sta trovando grande continuità con il francese, un'attacco a 3 sarebbe forse più ideale."