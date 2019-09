Cucchi: “Fermare la gara un passo avanti, le parole di Gasperini e Montella uno indietro”

Riccardo Cucchi, intervenuto a Radio Sportiva, ha condannato duramente i cori a Dalbert di Atalanta-Fiorentina, condannando però anche le parole degli allenatori:

Sicuramente è stato un passo avanti sospendere la partita. La norma esiste ed è importante che Orsato l’abbia applicata, altri arbitri non avrebbero avuto lo stesso coraggio e forse può essere un deterrente contro il razzismo. Un grave errore lo hanno invece fatto Montella e Gasperini: minimizzare i comportamenti dei tifosi è un errore enorme, è come fare un favore a una minoranza in grado di condizionare il clima che si respira negli stadi. Infantino ieri ha richiamato il calcio italiano verso il metodo usato in Inghilterra con successo: lì hanno lavorato culturalmente molto bene negli passati e oggi si può godersi lo spettacolo senza essere travolti dagli insulti. Io credo che siano applicabili soluzioni importanti per evitare i ricatti alle società: sicuramente non minimizzare e mancare di utilizzare le norme presenti. Non si può più tollerare e far finta che non esista il problema.