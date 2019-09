Razzismo, la condanna di Infantino: “Identifichiamo i responsabili e buttiamoli fuori dagli stadi”

Il Presidente della FIFA Gianni Infantino, intervenuto ai microfoni della Rai, ha condannato fermamente gli atti di razzismo negli stadi italiani, soffermandosi anche sull’episodio di questa sera a Parma:

Dobbiamo combattere fermamente il razzismo con l’educazione e condannandolo, parlandone. Non può esistere nella società né nel calcio. In Italia la situazione è grave e non è certo migliorata. Cori contro Dalbert? Bisogna identificare gli autori e cacciarli dagli stadi. Come fanno in Inghilterra serve la certezza della pena: non dobbiamo avere paura di condannare questi personaggi, ma anzi combatterli fino alla fine.