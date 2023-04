Cremonese-Fiorentina, arbitra Mariani. Il profilo del fischietto di Aprilia

Un top per una semifinale di grande importanza. Sarà Maurizio Mariani di Aprilia, che i viola ritrovano dopo la gara con l’Udinese, a dirigere Cremonese-Fiorentina. Parliamo di un arbitro di grandissimo spessore, internazionale e con grande propensione al dialogo con i calciatori. In questa stagione sta facendo molto bene, lo dimostrano anche le gare dirette in Europa, Francia-Olanda per le qualificazioni europee e Real-Lipsia in Champions. Insomma, Rocchi vuole stare tranquillo proprio per l’importanza della gara. Mariani sotto il profilo disciplinare è un arbitro restio al cartellino, fischia poco e soprattutto non fischia i mezzi falli adottando in tutto e per tutto il metodo europeo. Scelta corretta da parte di Rocchi designare alle quattro semifinaliste i migliori a disposizione.