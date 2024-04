Conference League: da oggi in vendita i biglietti per Fiorentina-Brugge

Giovedì 2 maggio alle ore 21:00 la Fiorentina sfida allo stadio Franchi il Club Brugge, vieni allo stadio per vivere insieme il sogno di un’altra Finale!

I biglietti saranno, in vendita da lunedì 22 aprile alle ore 16:00 fino ad inizio gara del 02/05/2024

Dalle ore 16:00 di oggi fino alle ore 12:00 del 26/04/2024 la fase di vendita vedrà la possibilità di prelazione sul proprio posto e di prezzo per gli abbonati al Group Stage UECL 2023/24(con possibilità di cambio posto al prezzo di prelazione), prelazione sul prezzo per gli abbonati Serie A Tim 2023/24, vendita libera sui posti non disponibili alla prelazione