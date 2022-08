Condò: “Italiano può lottare per l’Europa League, ma gli servono dei… clic”

Il giudizio sulle prime uscite della Fiorentina

Redazione VN

Il noto giornalista Paolo Condò è intervenuto su Radio Bruno:

"Io l'altra sera mi sono divertito, non ho trovato noiosa la partita. Alla fine il pareggio è un risultato di cui ci si può accontentare, anche se ci sono state occasioni per portare a casa il risultato. La qualificazione in Conference League è da mettere sul piedistallo, era il primo obiettivo ed è stato raggiunto".

Jovic

"Ha fatto vedere a Francoforte di possedere un grande repertorio. Bisognerebbe conoscere anche la persona per esprimersi in toto, ma in campo i movimenti sono giusti, anche se un po' lenti per il momento. Se acquisisce velocità, in Italia spacca. Lo vedo anche altruista, cosa rara".

Campionato

Io credo che le prime 9 dello scorso campionato saranno, presto ancora per dire in che ordine, le prime 9 di questo. La Fiorentina è piena di giocatori come Ikoné, Kouamé, Jovic e Sottil a cui manca un clic per diventare determinanti. Se Italiano riesce a ottenere per 2 o 3 di questi un salto di qualità, la Fiorentina potrà battagliare per l'Europa League e andare lontano in Conference".