Commisso: “Voglio vincere qualcosa entro 5 anni. Stadio? Sono stato chiaro con il sindaco…”

Rocco Commisso, nella nottata italiana, si è reso protagonista di una conferenza alla Columbia University. Queste le sue dichiarazioni più interessanti in ottica Fiorentina:

Per fortuna non ho comprato una squadra di calcio anni fa. Adesso, finalmente, posso dedicare alla Fiorentina tutto il tempo necessario. Sono stato a Firenze 8 volte in sette mesi e tra due settimane ci tornerò con grande entusiasmo. I tifosi sono straordinari, ma ho capito che è quasi impossibile costruire in Italia. Abbiamo uno stadio che ha 90 anni ed è considerato un monumento, in quanto tale è protetto da molte regole. Per proteggere il cemento i tifosi si bagnano sotto la pioggia durante le partite casalinghe. Ho spiegato al sindaco che non intendo metterci 10 anni ad edificare un nuovo impianto, ed ho detto ai tifosi che entro 5 anni voglio vincere qualcosa. Paura del fallimento? Lavoreremo tanto e duramente, sono sicuro che tutto andrà bene. Non voglio fallire in questa mia avventura sportiva, anche se le aspettative sono grandi ed il mondo del calcio complicato.