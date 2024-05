Dagli USA alla Grecia. Commisso vuole esserci, il programma

Dalla vittoria di Brugge sono stati molti gli interrogativi. I voli, i biglietti, gli schermi allo stadio. Ma il dubbio principale era la presenza del patron viola nella capitale greca. Rocco Commisso ad aprile fece ritorno a Firenze per la tragica scomparsa di Joe barone. Dopodiché il ritorno in America per impegni legati alla Mediacom. Secondo quanto riporta Radio bruno il presidente viola sarà presente all'Aek Arena per restare vicino alla squadra nella partita più importante della stagione. Commisso raggiungerà Atene direttamente dall'America, per poi fare ritorno a Firenzeindipendentemente dall'esito della partita.