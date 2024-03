Commisso al San Raffaele? Ecco quanto risulta sul possibile arrivo di Rocco

Il malore di Joe Barone ha colpito tutti, Fiorentina e non solo. Nella giornata di oggi arriveranno i figli dell'America, con la moglie Camilla già presente all'interno dell'ospedale San Raffaele. Previsto l'arrivo di Commisso? Secondo le ultime indiscrezioni, il Presidente della Fiorentina non è atteso a Milano. Commisso, ovviamente, viene aggiornato minuto per minuto dai suoi dirigenti sulle condizioni del suo direttore generale. Detto ciò, Rocco Commisso dovrebbe rimanere in America.