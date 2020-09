Colonnese: “Il miglior acquisto a centrocampo l’ha fatto la Fiorentina. Stasera…”

Francesco Colonnese, ex difensore dell’Inter, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole:

Gli stadi sono un problema nazionale, hanno bisogno di essere rinnovati. Va risolto in tutte le piazze italiane, il calcio non può vivere solo della passione sfrenata dei tifosi. Una partita in più è relativo, l’inizi di campionato sono difficili per tutti. Dal punto di vista fisico partono alla pari. L’Inter deve puntare allo scudetto, gioca contro la Fiorentina che ha fatto un ottimo mercato con giocatori adatti al modulo e alla piazza. Amrabat è un centrocampista incredibile, tra i più forti della Serie A. Sento tanti nomi importanti, ma l’acquisto più forte in mezzo al campo l’hanno fatto i viola con il marocchino. I viola possono fare gol in qualsiasi momento con giocatori bravi ad inserirsi e un Chiesa che sta iniziando a giocare al massimo sugli esteri. Difesa nerazzurra in emergenza? Non hanno gli automatismi giusti, è la prima volta che giocano insieme. Sarà il punto debole, se di debole si può parlare, dell’Inter di questa sera