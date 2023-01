Cinquini: “Jovic anello debole, non capisco perché non rispedirlo via”

"Se si vuol consolidare la posizione a ridosso dell'Europa League, non capisco l'immobilismo in merito alla punta. Il reparto offensivo è carente e non solo al centro, tolto Gonzalez che non è mai stato al top. Non penso che la Roma si priverà di Belotti dopo l'infortunio di Abraham. Sarò noioso, ma bisogna essere chiari fin da subito sugli obiettivi. Brekalo è un buon giocatore, ma non garantisce il numero di gol di cui la Fiorentina ha bisogno. Jovic non concretizza, è lui l'anello debole di questa squadra. Non capisco per quale motivo non venga rispedito al mittente, non svolge la funzione per cui è stato preso"