Cecchi: “Viola in Europa come il figliol prodigo che torna a casa. Torreira…”

Il giornalista Stefano Cecchi , ha parlato del ritorno in Europa della Fiorentina, durante il Pentasport di Radio Bruno. Di seguito le sue parole: "L'Europa per la Fiorentina è sempre stata casa e ora che ci siamo tornati dobbiamo tenercela stretta. Noi dobbiamo starci lì. Siamo come il figliol prodigo che torna a casa. Squadre come Atalanta e Lazio sono passeggere".

Infine ha concluso dicendo: "La Fiorentina, se vuole rimanere in Europa, deve anche pensare di fare qualche sacrificio in più per i giocatori che lo meritano. Se tre titolari se ne vanno, dovrai prenderne altrettanti in estate, più altri 2/3 per fare il salto di qualità".