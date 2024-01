Cecchi: “Brekalo titolare è un chiaro messaggio di Italiano alla società”

"Mercato? C'è un pizzico di delusione. La squadra si è meritata con sforzi il quarto posto, andava però investito ora per crederci fino alla fine. Tutta Firenze si aspettava che qualcosa arrivasse. Comunque, i recuperi di Nico Gonzalez e Sottil saranno importanti. Spero, però, che possa arrivare qualcosa alla fine. Ngonge? Sembrava più di un'ipotesi, la Fiorentina ha una buona rosa, ma da sesto-settimo posto, ed al momento sta andando oltre il suo potenziale. Italiano per due volte consecutive ha mandato in campo una formazione con Brekalo titolare, questo è un messaggio di aiuto. Il quarto posto ora come ora è davvero difficile a fine stagione".