Castrovilli nel pre: “Non vedo l’ora danzare in campo. Grazie alla mia famiglia”

Nel prepartita di Juventus-Fiorentina, ai microfoni di Dazn Gaetano Castrovilli ha parlato così della sua condizione in vista dello sprint finale della stagione: "Mi sento pronto, aspetto solo che il mister mi butti in campo. Prospettive da qui a fine stagione? Sono stati due anni difficili, ma se sono tornato e sto bene è grazie ai compagni e alla società, ma soprattutto a mia moglie e a mio figlio. Non vedo l'ora di tornare a danzare in campo".