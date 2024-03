Castrovilli esterno: la nuova suggestione di Italiano

Un 4-3-3 rivoluzionato o una uova interpretazione del 4-2-3-1. Questo è ciò che ci possiamo aspettare dalla sfida di sabato sera contro il Milan da parte di Vincenzo Italiano con il reinserimento nelle gerarchie di Gaetano Castrovilli. Spolverato nelle scorse stagioni tra il ruolo di mezz'ala sino e il ruolo di secondo mediano accanto ad Amrabat, sembra essere giunto il momento di vedere l'ex 10 viola in una posizione alternativa. Trequartista plausibilmente, ma la suggestione? Esterno d'attacco. In un'annata dove gli esterni faticano in concretezza e decisivi può essere questa l'arma di italiano per fine stagione? Il prototipo ricorda la figura di Riccardo Saponara. Esterno che parte largo per poi accentrarsi, lasciando spazio alle scorribande esterne di Biraghi e compagni. Le qualità del giocatore sono però senza dubbio adatte al ruolo. E' un prototipo di giocatore che, in questo momento, manca nello scacchiere tattico di Italiano in quella porzione di campo. La sua abilità nell'uno contro uno uno, la possibilità di calciare da fuori o di crossare a servizio di Belotti e Nico, stuzzicano l'allenatore viola in vista del Milan. Facendo un passo indietro, la storia di Gaetano Castrovilli a Firenze può essere paragonata ad una vera e propria montagna russa. Lanciato in sordina dal primo Montella, Castrovilli è riuscito soprattutto grazie alle sue doti tecniche, a conquistare subito tutti. Un continuo crescendo che l'ha portato a vestire la 10 viola e a mettere in bacheca un europeo con la nazionale. Una carriera potenzialmente in ascesa, poi l'infortunio, le questioni contrattuali e il possibile allentamento da Firenze in estate, direzione Bourmouth. A fermarlo solo le visite mediche con quel legamento crociato anteriore ancora traballante. Questa stagione è stata vissuta tra un allenamento individuale e l'altro, alla ricerca di un recupero giorno dopo giorno. Nonostante che dopo l'estate, i nervi si sono fatti più tesi anche con la tifoseria, Castrovilli ha sempre dimostrato amore ed affetto per la squadra viola. In questi mesi di stop, ha sempre molto seguito la squadra da vicino, dimostrando un atteggiamento tutt'altro che da un giocatore in iena scadenza di contratto. Emblematica è la dedica fatta a Joe Barone: "Ciao Joe, la vita sa essere ingiusta. Te ne sei andato via troppo presto. Ci hai trattato sempre come figli. Ti sei occupato del club come se fosse la tua casa, da buon padre quale eri. Ci mancherai. A tutti». Dopo la bella favola Dodo, Castrovilli può essere il definitivo nuovo acquisto sia tattico che morale per il finale di stagione viola.