Cassano al veleno: “Italiane avanti in Europa? Solo c**o”

Entusiasti per le 5 italiane in Europa? Ecco secondo Cassano non dovreste esserlo più di tanto

Per il calcio italiano questa potrebbe essere una stagione storica. Con 5 squadre nelle semifinali europee. Ma non per Antonio Cassano che alla Bobotv ha parlato così del cammino delle italiane in Europa:

"Pura casualità. Per dirla con partole sue: culo. Perchè il calcio italiano è indietro di 10 anni. E abbiamo avuto solo fortuna nel trovare squadre affrontabili, e siamo arrivati in semifinale in Europa"