Caso IMG, dopo la causa della Fiorentina si muove la Lega Serie A

Si muove la Serie A sul caso Img. Dopo le richieste di danni da parte di Torino, Fiorentina (LEGGI QUI) e Chievo, la Lega infatti vuole intervenire in prima persona sul caso.

I tre club sono passati all’azione contro IMG (unica società ancora attiva, considerando che le altre sono in liquidazione), chiedendo un risarcimento di 554,6 milioni di euro e puntando al sequestro conservativo di 344 milioni di euro. Tutto ruota intorno al cartello sui diritti tv esteri tra il 2008 e il 2015, che ha portato a da 67 milioni comminate dall’Antitrust a MP Silva, IMG e B4 Capital.

Nel dettaglio, Torino, Fiorentina e Chievo Verona nel luglio scorso hanno presentato tre istanze distinte nei confronti di IMG e di altre parti non correlate presso il Tribunale di Milano, sostenendo che IMG si è impegnata in pratiche anticoncorrenziali in merito alle offerte per alcuni diritti televisivi dei campionati di calcio di Serie A e Serie B.

Ora, come riportato da Milano Finanza e Tuttosport, la Lega Serie A punta a fare causa in prima persona contro Img. L’argomento sarà trattato nella prossima assemblea di Lega e in vista di una possibile azione legale ha chiesto ai tre club di non proseguire nell’iter: la Lega è infatti l’unico soggetto titolare a fare causa e l’azione delle società potrebbe danneggiare l’azione legale che la Lega potrà intentare a tutela di tutti i club.

Gli uffici tecnici sono così al lavoro, facendo analisi del danno a livello economiche e valutando la modalità di azione. Un contenzioso avanzato dalla Lega, è la posizione, potrà essere più efficace di singole denunce individuali, anche se fossero presentate non solo da 3 club, ma da tutte le società che hanno giocato in A tra il 2008 e il 2015. Lo riporta Calcioefinanza.it.