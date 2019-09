Fiorentina e altri due club di A, chiesti super risarcimenti ad IMG: la situazione

Dopo le multe imposte dall’Antitrust a MP Silva, IMG e B4 Capital, anche le società dirette interessate hanno deciso di muoversi per vie legali contro le aziende che gestiscono i diritti tv della Serie A all’estero per il triennio 2018-2021. Come riportato da Milano Finanza in un articolo di Andrea Montanari, le tre squadre interessate sarebbero Torino, Fiorentina e Chievo Verona le quali avrebbero chiesto un risarcimento di 554,6 milioni di euro, puntando al sequestro conservativo di 344 milioni di euro. Nello specifico, le tre società nel luglio scorso avrebbero presentato delle istanze distinte al Tribunale di Milano, accusando la stessa IMG di pratiche anticoncorrenziali per alcune offerte di diritti tv sui campionati di Serie A e B.

Torino, Fiorentina e Chievo hanno richiesto tutte un risarcimento pari a 167,8 milioni di euro, 241,6 milioni di euro e 145,2 milioni di euro con l’0biettivo di arrivare al sequestro delle attività per un importo rispettivamente di 110,1 milioni, 152,8 milioni e 81,1 milioni di euro come vi è riportato nel documento depositato alla Securities and Exchange Commission.

La IMG in un apposito documento depositato ha voluto sottolineare la propria posizione:

“La Società intende difendersi da tali accuse e il management ritiene che la Società abbia difese meritorie nei confronti di tali accuse, inclusa l’assenza di danni permanenti e reali. Il contenzioso, tuttavia, è intrinsecamente incerto e non vi è alcuna garanzia che la Società riuscirà a difendersi da tali accuse”