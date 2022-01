Cappellini: “Commisso ha ragione, ma esagera. Di Vlahovic penso che…”

Il giornalista Stefano Cappellini sta con Commisso anche se gli consiglierebbe di moderare i toni. Poi ha parlato del futuro di Vlahovic

Le sue parole sul presidente viola: "Le uscite di Commisso sono spesso imprevedibili e molto forti. Si può sostenere che il Franchi non vada bene, ma magari con toni meno alti. Sono d'accordo invece sulla sua lotta contro i procuratori. Fa bene fare chiarezza su questa situazione nel mondo del calcio".

Poi sull'attaccante serbo: "Con Vlahovic è ovvio che prima lo vendi e più incassi. Tenerlo un altro anno e mezzo sarebbe fantastico, ma non ci credo molto. Ti permetterebbe di tornare a lottare seriamente per la vetta del campionato, dando un chiaro messaggio a tutti".

Infine sull'obiettivo dei viola: "La Fiorentina potrebbe scalzare il posto ad una delle due romane, in particolare vedo in grande difficoltà la Lazio, che sembra entrata in una mezza crisi con il suo sarrismo".