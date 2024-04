Capitali, rifiuti e parole proibite. Juventus-Fiorentina va oltre i 90′

Juventus-Fiorentina non è una partita come le altre, tanti gli intrecci, gli aneddoti e le curiosità sulla rivalità

Juventus-Fiorentina non sarà mai una partita come le altre, non c'è classifica che tenga. La partita è una delle rivalità storiche del nostro calcio, e la gara cerchiata sul calendario dai tifosi viola. La Gazzetta Dello Sport ha raccontato alcune curiosità e aneddoti su questa sfida. La prima sono i doppi ex, dai più recenti Vlahovic-Chiesa fino a quelli storici come Baggio, Torricelli e Di Livio. Con Giancarlo Antognoni e il suo no ai bianconeri nel 78', un rifuto storico. Poi c'è la storia, le due città sono state capitali d'Italia. Torino dal 1861 fino al 1865, scettro poi ceduto proprio a Firenze, fino al 1871.