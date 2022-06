Callejon riparte dalla Spagna? Il Getafe prova il colpo a zero

Quella di José Callejon a Firenze non è stata certamente un'avventura fortunata. Scaduto il suo contratto con la società Viola, dunque, l'ex Napoli è pronto ad accasarsi a zero in un altro club. Accostato anche alla Turchia, per Callejon nelle ultime ore, riportano i colleghi di abc.es, si è fatto sotto il Getafe. Il calciatore vede di buon occhio la destinazione dato che vorrebbe rientrare in patria. A Madrid, inoltre, l'esterno ha la sua residenza e una casa di proprietà.