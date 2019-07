Calamai: “Non capisco la strategia della Fiorentina con Chiesa: cosa sperano di ottenere così?”

In questi giorni frenetici della Fiorentina a New York sta tenendo banco il futuro di Federico Chiesa e il colloquio con Commisso che tarda ad arrivare. Le ultime raccontano di un colloquio in un pullman tra lui, Barone e Antognoni. Con un Federico Chiesa molto scuro in volto dopo l’uscita dal mezzo. Di questi temi ha parlato il giornalista della Gazzetta Luca Calamai a Radio Bruno:

Due elementi certi: Commisso non vuole vendere Chiesa e Chiesa vuole la Juve per alzare il livello delle sue sfide. Una è manifesta, l’altra senza posizione ufficiale. E questo perché Chiesa non vuole una rottura brusca, alla Juve va solo se c’è l’accordo con la Fiorentina. Io non capisco quale sia il problema però. La Fiorentina gli sta facendo una grande pressione e a me sfugge il motivo, ha 3 anni di contratto, magari la società vuole un prolungamento con una clausola rescissoria. Questa storia però non mi torna, se la Fiorentina vuole tenere Chiesa lo tiene. Non c’è bisogno di queste sceneggiate. Il ragazzo così si irrigidisce. Inoltre c’è da capire se tenere Chiesa può aiutare la Fiorentina ad arrivare in Europa: se la risposta è sì, fanno bene a tenerlo; se è forse, bisogna pensare se non sia meglio venderlo e fare il mercato con quei soldi. Per me alla fine Chiesa rimarrà alla Fiorentina al 100%.